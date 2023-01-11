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Происшествия
11 января 2023  15:20
Полина Шевчук

На главу компании в РТ завели дело за уклонение от уплаты налогов на 17 млн

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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили, что глава одной из республиканских фирм не платил налоги, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Известно, что директор компании вносил в документы заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с контрагентами. Таким образом он уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 17 млн рублей.

По данному факту на 65-летнего главу фирмы «Техно-Плюс» возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов», сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий. 

 

#уклонение от налогов #МВД по РТ #следком рт
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