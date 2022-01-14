На главу казанской фирмы завели уголовное дело за уклонение от налогов на 46 млн рублей

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ установили, что директор и учредитель одной из казанских организаций записывали в налоговые декларации неверные данные, чем уклонились от уплаты налогов на сумму более 46 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

Как уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, речь идет об организации «"ИБ" Анкор». Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.