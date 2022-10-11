На главу челнинской фирмы завели дело за скрытые от налоговой 112 млн рублей

В Набережных Челнах на 49-летнего руководителя фирмы «Особые детали» возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Как полагает следствие с 2017 по 2020 годы глава компании вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения. Таким образом он уклонился от уплаты НДС на 112 млн рублей.

Обнаружить преступную схему удалось благодаря совместной работе сотрудников отдела (дисклокация Набережные Челны) Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ и следователей.

В офисе компании проходят обыски, изымается документация. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

