На главу челнинского кладбища возбудили уголовное дело из-за незаконной копки могил

В Челнах прошли обыски в офисе кладбища, а позже и в доме его директора Ришата Шайхулова. Как стало известно ИА «Татар-информ», следственно-оперативные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о копке могил.

Индивидуальный предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, пожаловался в прокуратуру на директора кладбища, который, по его словам, навязывал родственникам умерших свою фирму по выкапыванию могил.

«Ко мне обратились несколько родственников умерших, которые попросили вернуть им деньги за копку могил, объяснив это тем, что директор кладбища не пустит на свою территорию чужих работников. На кладбище, по их утверждению, может работать только «его» компания. И это, несмотря на то, что у меня услуга стоит меньше, чем в навязанной конторе. Я беру по 3 тысячи рублей за могилу, в аффилированной компании — от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от состоятельности семьи покойника», — рассказал бизнесмен.

По жалобе предпринимателя была проведена проверка на предмет соблюдения законодательства по недопущению ограничения конкуренции и противодействию коррупции. Во время проверки изложенные бизнесменом факты подтвердились. Прокуратура направила материалы проверки в Набережночелнинское подразделение СУ СК России по РТ, где было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.