news_header_top_970_100
Казань одной из первых в России сможет отказаться от использования иловых полей
Казань одной из первых в России сможет отказаться от использования иловых полей
Федор Бондарчук и Сергей Безруков примерили на себя образы Али-Батыра и Шурале
Федор Бондарчук и Сергей Безруков примерили на себя образы Али-Батыра и Шурале
Камазовец Сотников выиграл ралли «Золото Кагана»
Камазовец Сотников выиграл ралли «Золото Кагана»
Ру Тат
news_header_bot_970_100
27 апреля 2021  17:47
Эльвира Мухаметдинова

На главу челнинского кладбища возбудили уголовное дело из-за незаконной копки могил

news_top_970_100

В Челнах прошли обыски в офисе кладбища, а позже и в доме его директора Ришата Шайхулова. Как стало известно ИА «Татар-информ», следственно-оперативные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о копке могил.

Индивидуальный предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, пожаловался в прокуратуру на директора кладбища, который, по его словам, навязывал родственникам умерших свою фирму по выкапыванию могил. 

«Ко мне обратились несколько родственников умерших, которые попросили вернуть им деньги за копку могил, объяснив это тем, что директор кладбища не пустит на свою территорию чужих работников. На кладбище, по их утверждению, может работать только «его» компания. И это, несмотря на то, что у меня услуга стоит меньше, чем в навязанной конторе. Я беру по 3 тысячи рублей за могилу, в аффилированной компании — от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от состоятельности семьи покойника», — рассказал бизнесмен.

По жалобе предпринимателя была проведена проверка на предмет соблюдения законодательства по недопущению ограничения конкуренции и противодействию коррупции. Во время проверки изложенные бизнесменом факты подтвердились. Прокуратура направила материалы проверки в Набережночелнинское подразделение СУ СК России по РТ, где было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.

кладбище обыски
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное