На главу агрофирмы из Татарстана завели дело за уклонение от налогов на 190 млн рублей

Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, гендиректор одной из агрофирм Татарстана вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации, уклонившись тем самым от налогов на 190 миллионов рублей.

Как уточняет старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, речь идет об Агрофирме «Верхний Услон». Ложная информация о взаимоотношениях с 51 контрагентами вносились с 2016 по 2019 годы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от налогов в особо крупном размере». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до шести лет. Расследование дела продолжается.