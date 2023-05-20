На главном здании КФУ открыли мемориальную доску в честь издания первого тиража Корана

Фото: rais.tatarstan.ru

Сегодня во дворе главного здания Казанского федерального университета (КФУ) прошло торжественное открытие мемориальной доски в честь издания в 1803 году первого тиража Корана. Участие в церемонии приняли Раис республики Рустам Минниханов, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль хазрат Гайнутдин, муфтий ДУМ Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Также гостями церемонии стали муфтий ДУМ РФ, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев и другие, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Выступая с приветственным словом, Минниханов назвал сегодняшнее событие историческим, подчеркнув, что оно увековечивает факт издания в 1803 году в Казани Священного Корана, который впоследствии получил известность, как «Казан басмасы».

Дата имеет важное значение не только для татар, но и для всех мусульман страны, добавил Раис РТ. С этого времени казанские издания Корана получили широкое распространение и признание как в России, так и за рубежом. «Отрадно, что традиция печатания Корана продолжается в Казани и в наши дни», – подчеркнул он.

В завершение Минниханов поблагодарил всех, кто принял участие в увековечивании этого знаменательного события, которое призвано подтвердить статус Казани, как первого в мире города массового издания Корана.