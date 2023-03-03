news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 3 марта 2023 16:28

На гендиректора казанской фирмы завели дело об уклонении от уплаты налогов на 97 млн руб.

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ вместе с региональным управлением налоговой службы установили, что генеральный директор казанской фирмы уклонился от уплаты налогов, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как выяснилось, руководитель казанского производственного предприятия вносил в налоговые декларации ложные данные о работе с 27 организациями. Таким образом ему удалось уклониться от уплаты НДС и налога за прибыль на сумму, превышающую 96 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

#уклонение от налогов
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное