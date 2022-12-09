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Ру Тат
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Происшествия
9 декабря 2022  13:10
Полина Шевчук

На гендиректора фирмы в РТ завели дело за скрытые от налоговой 20 млн рублей

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В Татарстане на генерального директора компании завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в 2016-2019 года руководитель фирмы вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с 8 контрагентами. Таким образом он скрыл от налоговой более 20 млн рублей. 

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – пояснил Шептицкий.
 

#уклонение от налогов #следком рт
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