На гендиректора фирмы в РТ завели дело за скрытые от налоговой 20 млн рублей

В Татарстане на генерального директора компании завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в 2016-2019 года руководитель фирмы вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с 8 контрагентами. Таким образом он скрыл от налоговой более 20 млн рублей.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – пояснил Шептицкий.

