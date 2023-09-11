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На Гавайях началось извержение вулкана, объявлен наивысший код авиационной опасности
Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях, объявлен красный код авиационной опасности, сообщает Геологическая служба США.
«Гавайская вулканическая обсерватория наблюдала изверженную активность на изображениях с веб-камеры вершины Килауэа и в полевых отчетах, свидетельствующих о том, что извержение началось в кратере Халемаумау и на обрушившемся блоке на востоке», – указано в сообщении.
Отмечается, что извержению предшествовал период сильной сейсмичности и быстрого подъема вершины.
Объявлен красный код авиационной опасности.
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