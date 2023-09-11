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Происшествия 11 сентября 2023 11:55

На Гавайях началось извержение вулкана, объявлен наивысший код авиационной опасности

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Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях, объявлен красный код авиационной опасности, сообщает Геологическая служба США.

«Гавайская вулканическая обсерватория наблюдала изверженную активность на изображениях с веб-камеры вершины Килауэа и в полевых отчетах, свидетельствующих о том, что извержение началось в кратере Халемаумау и на обрушившемся блоке на востоке», – указано в сообщении.

Отмечается, что извержению предшествовал период сильной сейсмичности и быстрого подъема вершины.

Объявлен красный код авиационной опасности.

#США #извержение вулкана
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