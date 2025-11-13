На гастролях Мензелинского театра в Казани в спектакле из шкафа вылезет Марат Яруллин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Во время гастролей Мензелинского театра в Казани зрителя ожидает сюрприз – в одном из спектаклей из шкафа появится известный певец Марат Яруллин. Постановщик спектакля «Өйләнү» («Женитьба»), режиссер Марсель Махмутов рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе», что на сцене зрители увидят и другие «чудеса».

«Этот спектакль такой фантасмагорический, там из шкафа появляется разное – и дым, и огонь, и жена Кочкарева. Когда обсуждали постановку с актерами, мы подумали, что из шкафа может появиться все что угодно. Даже известные блогеры, звезды, например, Марат Яруллин – он же холостяк, это вполне может быть и он, пошутили мы тогда», – рассказал режиссер.

Махмутов добавил, что, посмотрев афишу и увидев, что в дни гастролей Мензелинского театра у Яруллина нет концертов, режиссер обратился с таким предложением к директору театра Фаязу Хизбуллину.

20 ноября спектакль «Женитьба» на сцене Кариевского театра покажут днем, в 13.00, и вечером, в 19.00.

«В любом из них вы в дополнение к спектаклю увидите еще какие-нибудь чудеса и уйдете вдохновленными», – пообещал режиссер.

Мензелинский театр в своей истории к «Женитьбе» Гоголя обращается уже в третий раз. Новая постановка пока редко идет на сцене из-за того, что исполнитель главной роли Рустам Зиннуров повредил ногу, пояснили представители театра.

Гастроли Мензелинского театра в Казани запланированы на 19 и 20 ноября. 19 ноября зрители увидят комедию Айдара Зарипова «Икесен дә яратам» («Люблю обеих»), 20 ноября – комедию Н. В. Гоголя «Өйләнү» («Женитьба»).

По дороге в Казань труппа заедет в Атню и Высокую Гору – там покажет свои спектакли 17 и 18 ноября. 21 ноября спектакли Мензелинского театра смогут увидеть жители Балтасей.

Рузиля Мухаметова