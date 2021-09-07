На гастрофестивале «Свияжская уха» гости съели почти 300 порций рыбного супа

Ставший традиционным масштабный праздник «Свияжская уха» в заповеднике «Остров-град Свияжск» в этом году прошел почти в семейной обстановке — гастрономический фестиваль посетили около 1 тыс. гостей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

«В прошлом году гастрономический фестиваль „Свияжская уха“ пришлось отменить в связи с ограничениями, а в этом году фестиваль прошел почти в семейной обстановке — не так масштабно и громко, как прежде, но не менее вкусно и радостно», — отметил источник.

На праздник были приглашены победители прошлых лет, которые угощали гостей ухой по своим фирменным рецептам. Директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин на этот раз приготовил марсельский рыбный суп «Буйабес» в его волжской интерпретации.

Ранее все фестивали «Свияжской ухи» начинались с рыбной ловли, однако в этом году участников подвела погода. В Волге водится много разных видов рыбы: судак, лещ, щука, сом и различные гибриды, к тому же иногда удается увидеть на другом конце удочки редких гостей. Так, к примеру, Артему Силкину ранее удалось вытащить рыбу-иглу.

«В общей сложности фестиваль „Свияжская уха“ посетили около 1000 гостей, они съели 270 порций ухи», — поделились с агентством в заповеднике.

Праздник сопровождался концертной программой. На музыкальной сцене выступили коллективы из Дома культуры поселка Нижние Вязовые — «Матрешки», «Лира», детский коллектив «Нотки». Кроме того, несколько песен исполнил руководитель местного Дворца культуры Дмитрий Алтухов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что фестиваль «Свияжская уха» стал лучшим гастрособытием в России для путешествий в сентябре.