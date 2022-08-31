На гастрофесте «Свияжская уха» приготовят 8 тыс. порций бесплатной ухи

На территории музея-заповедника «Остров-град Свияжск» 4 сентября состоится гастрономический фестиваль «Свияжская уха-2022». Организаторы фестиваля обещают приготовить 8 тыс. порций бесплатной ухи для гостей праздника.

«На гастрофесте будет проведен традиционный командный конкурс на приготовление лучшей свияжской ухи. Причем с полной свободой творчества участников. До этого были ограничения: при приготовлении ухи можно было использовать только речные рыбные продукты. В этом году повара смогут добавлять в свои котелки любые ингредиенты, но основой каждой ухи останется рыба, выловленная близ Свияжска», — сообщила «Татар-информу» заведующая отделом организации событий музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Евгения Ларионова.

Определять победителя будет жюри, которое составят шефы Гильдии поваров Татарстана. Победителей ждут призы и памятный кубок.

Осенний фестиваль с 12-летней историей будет проведен в полном формате после двухлетнего перерыва. По традиции он начнется с костюмированного праздничного шествия, специально для него организаторы изготовили шестиметровую рыбу — символ мероприятия и главный ингредиент блюда. Основные события пройдут на «Ленивом Торжке» и Рождественской площади Свияжска.

Хедлайнером фестиваля станет лидер группы Zventa Sventana, финалистка шоу «Голос 2» Тина Кузнецова. «Звезду такой величины везем впервые», — уточнила собеседница агентства.

Театрально-иммерсивная программа фестиваля также предполагает участие фольклорного объединения «Царев город» из Йошкар-Олы, представители которого научат гостей танцам Поволжья, танцам под гармонь «Ночка» и «На реченьку», а также традиционным старинным играм «Коршун» и «Первертышки». Танцевальный коллектив «Новый город» из Набережных Челнов проведет мастер-классы по танцам разных народов и исторических периодов. Исторический театр «Чуды» из Перми порадует гостей программой «Театр Петрушки».

«Будет представлена и театрализованная выставка старинных музыкальных инструментов — всего около 45 экспонатов. Гости смогут не только посмотреть на них, но и потрогать и сфотографироваться с ними», — рассказала о подробностях события Евгения Ларионова.

На протяжении всего праздника будет работать ярмарка, ремесленные мастер-классы, все музеи и выставки Свияжска, в детском досуговом центре «Сказка» пройдут игры и занятия с детьми. В этот же день в музей-заповедник состоится тур на старинном паровозе. Начало фестиваля запланировано на полдень.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что фестиваль «Свияжская уха» стал лучшим гастрособытием в России для путешествий в сентябре.