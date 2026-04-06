На гала-концерте «Звезды из Завтра» юные музыканты из РТ сыграют с оркестром La Primavera

Воспитанники музыкальных школ Татарстана выйдут на сцену, чтобы сыграть вместе с оркестром на гала-концертах программы «Звезды из Завтра».

Концерты пройдут с 7 по 16 апреля в Альметьевске, Бугульме, Нижнекамске, Набережных Челнах и Буинске. Дирижером выступит художественный руководитель программы и Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов. Сама программа «Звезды из Завтра» направлена на сохранение и развитие традиций русской академической музыки и получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

«Это огромная ответственность – выйти на большую сцену в качестве солиста в сопровождении живого оркестра. Помимо таланта нужно еще и умение работать, очень много заниматься. Я рад, что каждый год уровень мастерства участников нашей программы растет», – рассказал Абязов.

По итогам гала-концертов будет сформирована программа финала. Он состоится в Казани, в Государственном большом концертном зале имени Сайдашева 15 мая.

В прошлом году в программе «Звезды из Завтра» приняли участие более 1500 детей со всего Татарстана. Половина из них выступила на гала-концертах, а 210 человек дошли до финала программы. Лучшие участники получили профессиональную поддержку оркестра, а по окончании каждого сезона Рустем Абязов формирует лист рекомендаций для музыкальных колледжей, стипендиальных фондов, а также предлагает номера ребят в федеральные телепроекты. Партитуры исполняемых оркестровок находятся в открытом доступе в нотной библиотеке оркестра.