На гала-концерте «Гармунтуй» гости смогут бесплатно отремонтировать инструменты

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Шестнадцатого декабря в 15 часов в концертном зале Казанского государственного института культуры на заключительном гала-концерте «Гармунтуй» мастера смогут бесплатно отремонтировать гармони гостей вечера.

«Студентов Казанского государственного института культуры мы учим ремонтировать, реставрировать музыкальные инструменты, читаем лекции [об этом]. Зрители гала-концерта могут принести с собой в этот день свои гармони, а мы оценим их состояние и, если это возможно, отремонтируем их. Нашим студентам это под силу, всё будет бесплатно. Не стесняйтесь, приносите свои гармони», — призвал на пресс-конференции в «Татар-информе» заслуженный артист Татарстана, доцент института культуры, идейный вдохновитель передачи «Уйнагыз, гармуннар!» Наиль Сагдиев.

По его словам, гармонь не является древним инструментом. «Если взглянем на историю, гармонь появилась у нас лишь в XIX веке в Италии. Мелодии гармони — в наших сердцах, в крови. Если посчастливится попасть к хорошему учителю, то уже на третьем занятии можно научиться играть простые мелодии. В работе выставки будут участвовать коллекционеры гармоней, желающие смогут взять их в руки и сыграть», — добавил Наиль Сагдиев.

С июня 2023 года государственная телерадиокомпания «Татарстан» и Казанский государственный институт культуры совместно с Комиссией при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане, учредили цикл телевизионных передач «Уйнагыз, гармуннар!».

Цель проекта — познакомить зрителей с мелодиями гармони и самодеятельными гармонистами, вспомнить забытые народные песни. За прошедшие полтора года творческая группа телепередачи успела побывать в 11 районах республики. Самодеятельные гармонисты из Актанышского, Сабинского, Сармановского, Апастовского, Муслюмовского, Нурлатского, Кукморского, Пестречинского, Бавлинского, Нижнекамского, Арского районов, Москвы и Екатеринбурга, Свердловской и Челябинской областей, Пермского края полюбились зрителям канала.

В эфир вышло 66 выпусков. За это время передача «Уйнагыз, гармуннар!» рассказала о 324 самодеятельных гармонистах. В концертном зале института культуры на концерте «Гармунтуй» можно будет увидеть творческие семейные ансамбли, коллекционеров гармоней и выступления юных гармонистов.

Автор материала — Зиля Мубаракшина.