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Происшествия 5 июля 2024 15:24

На Габишева в Казани пожарные потушили загоревшуюся трансформаторную будку

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Сегодня на улице Габишева в Казани загорелась трансформаторная подстанция. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

На место оперативно прибыли пожарные, которым удалось справиться с огнем. Площадь пожара составила 9 квадратных метров.

Причину пожара предстоит установить специалистам.

#пожар в казани
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