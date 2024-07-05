news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Габишева в Казани пожарные потушили загоревшуюся трансформаторную будку
Скопировать ссылку
Сегодня на улице Габишева в Казани загорелась трансформаторная подстанция. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
На место оперативно прибыли пожарные, которым удалось справиться с огнем. Площадь пожара составила 9 квадратных метров.
Причину пожара предстоит установить специалистам.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2