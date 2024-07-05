На Габишева в Казани пожарные потушили загоревшуюся трансформаторную будку

Сегодня на улице Габишева в Казани загорелась трансформаторная подстанция. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

На место оперативно прибыли пожарные, которым удалось справиться с огнем. Площадь пожара составила 9 квадратных метров.

Причину пожара предстоит установить специалистам.