news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 8 сентября 2025 09:52

На Габдуллы Тукая в Казани из-за ДТП встали трамваи

Читайте нас в
Телеграм

На улице Габдуллы Тукая в центре Казани столкнулись легковой автомобиль и грузовик с краном-манипулятором, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

В результате ДТП на данном участке остановилось трамвайное движение. Эту информацию подтвердили в «Метроэлектротрансе».

«ДТП двух автомобилей на трамвайных путях. Трамвай проехать не может», – сообщили агентству в пресс-службе предприятия. На место происшествия вызвали сотрудников Госавтоинспекции.

UPD (10:04). Движение трамваев восстановлено.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

#дтп в казани #Трамваи
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби

Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби

7 сентября 2025
Жюри «Алтын минбар» высоко оценило инклюзивность конкурсной программы

Жюри «Алтын минбар» высоко оценило инклюзивность конкурсной программы

7 сентября 2025