На Габдуллы Тукая в Казани из-за ДТП встали трамваи

На улице Габдуллы Тукая в центре Казани столкнулись легковой автомобиль и грузовик с краном-манипулятором, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

В результате ДТП на данном участке остановилось трамвайное движение. Эту информацию подтвердили в «Метроэлектротрансе».

«ДТП двух автомобилей на трамвайных путях. Трамвай проехать не может», – сообщили агентству в пресс-службе предприятия. На место происшествия вызвали сотрудников Госавтоинспекции.

UPD (10:04). Движение трамваев восстановлено.