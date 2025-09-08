На Габдуллы Тукая в Казани из-за ДТП встали трамваи
На улице Габдуллы Тукая в центре Казани столкнулись легковой автомобиль и грузовик с краном-манипулятором, сообщили «Татар-информу» очевидцы.
В результате ДТП на данном участке остановилось трамвайное движение. Эту информацию подтвердили в «Метроэлектротрансе».
«ДТП двух автомобилей на трамвайных путях. Трамвай проехать не может», – сообщили агентству в пресс-службе предприятия. На место происшествия вызвали сотрудников Госавтоинспекции.
UPD (10:04). Движение трамваев восстановлено.