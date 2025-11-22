news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 22 ноября 2025 17:02

На G20 отметили необходимость расширить Совбез ООН

Читайте нас в
Телеграм

Участники саммита G20 высказались за расширение Совета Безопасности ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на совместную декларацию участников G20.

Страны, присутствующие на саммите, отметили необходимость реформирования организации с целью соответствия реалиям XXI века. Такие изменения сделают Совбез более эффективным и демократичным для всех стран-членов ООН.

В настоящий момент в Совет Безопасности входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция, являющиеся постоянными членами и обладающие правом вето. Кроме того, в организацию входят 10 непостоянных участников из разных регионов мира, избираемые на двухгодичный срок.

#Совбез ООН #G20 #саммит
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

21 ноября 2025
ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

21 ноября 2025