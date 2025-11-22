На G20 отметили необходимость расширить Совбез ООН

Участники саммита G20 высказались за расширение Совета Безопасности ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на совместную декларацию участников G20.

Страны, присутствующие на саммите, отметили необходимость реформирования организации с целью соответствия реалиям XXI века. Такие изменения сделают Совбез более эффективным и демократичным для всех стран-членов ООН.

В настоящий момент в Совет Безопасности входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция, являющиеся постоянными членами и обладающие правом вето. Кроме того, в организацию входят 10 непостоянных участников из разных регионов мира, избираемые на двухгодичный срок.