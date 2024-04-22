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На Фучика в Казани водитель каршерингового авто сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Сегодня утром на улице Юлиуса Фучика в Казани водитель иномарки сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, автоледи за рулем автомобиля каршеринга сбила пешехода при выезде с парковки. После этого водитель решила скрыться с места ДТП. В настоящее время устанавливается личность нарушителя.
В свою очередь 51-летний пешеход не пострадал, за медицинской помощью не обращался.
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