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На Фучика в Казани иномарка сбила двух школьниц
Накануне в 16.45 напротив дома №83 по улице Фучика в Казани сбили двух школьниц. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, 64-летний мужчина на Skoda проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
«В результате 15-летняя девочка получила травмы, после осмотра медиков отпущена домой. Вторая девочка-пешеход не пострадала», – добавили в ведомстве.
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