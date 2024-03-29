На Фучика в Казани иномарка сбила двух школьниц

Фото: «Татар-информ»

Накануне в 16.45 напротив дома №83 по улице Фучика в Казани сбили двух школьниц. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, 64-летний мужчина на Skoda проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

«В результате 15-летняя девочка получила травмы, после осмотра медиков отпущена домой. Вторая девочка-пешеход не пострадала», – добавили в ведомстве.