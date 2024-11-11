«На фронте радуются посылкам из тыла»: нижнекамцы отправят гуманитарный груз на СВО

Группа «Благо» из Нижнекамского района готовит новую партию помощи для бойцов спецоперации. В гуманитарный груз войдут резина для УАЗа, отопители, бензопилы, сварочный аппарат, насосы, автозапчасти, продукты, одежда, обувь и другие необходимые вещи.

Каждый день к волонтерам присоединяются новые участники из Нижнекамска и района, создавая единый фронт помощи. Лидеры группы держат постоянную связь с военнослужащими, чтобы точно знать, в чем они нуждаются.

«Наши защитники получают помощь от добрых, неравнодушных людей. На фронте радуются каждой посылке из тыла, — говорят создатели группы. — Желаем нашим бойцам крепкого духа, успехов в бою и скорейшего возвращения домой с победой!»

Группа «Благо» основана депутатами Николаем Казаморовым и Леонидом Пещеровым, объединяет более 270 человек.

Волонтеры не просто собирают гуманитарную помощь, но и сами ремонтируют автомобили для бойцов. На счету группы уже более 10 гуманитарных проектов и регулярные выезды в зону СВО с грузами. Недавно они отремонтировали очередной автомобиль.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.