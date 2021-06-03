На форуме в Казани призвали использовать татарский национальный орнамент в мечетях

Делегаты XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» в рамках секционной работы обсудили вопросы изучения духовного наследия татарского народа. Муфтий Ханты-Манскийского автономного округа Тагир Саматов призвал строить мечети на основе татарской национальной архитектуры и чаще использовать татарский орнамент в их оформлении.

Тагир хазрат также отметил необходимость придерживаться традиций предков в том, чтобы строить мечети крепкими, «на века», используя прочные и долговечные материалы в отделке.

«Наследие надо не просто изучать, его необходимо сохранять. У татар свой уникальный национальный орнамент. Надо стараться вводить его везде — в повседневную одежду, костюм религиозного деятеля, минбар в мечети, тюбетейки. Духовное наследие татарского народа передано нам нашими предками», — сказал Тагир хазрат Саматов.

Он также напомнил, что таким же ценным для народа наследием являются блюда национальной кухни — чак-чак, эчпочмак, бэлиш, кыстыбый и другие.

Хазрат отметил красоту татарского макама (манера чтения Корана — прим. Т-и). «Есть похожие макамы, но его нет нигде. Очень красивый макам. Он сохранился с давних времен. Давайте мы тоже будем стараться, сохраним наследие, переданное нам предками», — призвал хазрат.

Заседание секции провел директор Казанского Высшего мусульманского медресе имени 1000-летия принятия ислама Ильяс хазрат Зиганшин.