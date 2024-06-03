На форуме в Казани представят достижения российской системы образования

В Казани, в IT-парке им. Башира Рамеева, 10–11 июня пройдет второй Международный форум министров образования «Формируя будущее», на котором будут представлены достижения отечественной образовательной системы.

«В прошлом году мы впервые провели Международный форум министров образования „Формируя будущее“. В нем приняли участие представители 40 стран мира, 18 министров образования дружественных государств. Мероприятие прошло очень успешно и получило высокую оценку иностранных коллег. Мы готовы и дальше делиться своим опытом и образовательными технологиями, повышать международный интерес к нашему языку и культуре», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, в 2024-м количество гостей превысит показатели прошлого года — на данный момент свое участие подтвердили 20 министров образования дружественных стран.

Планируется, что очное участие в форуме примут более ста иностранных гостей, среди которых — министры общего и высшего образования Китая, Беларуси, Ирана, Индии, Бразилии, Мексики, Киргизии и др.

На форуме представят успехи отечественной суверенной системы образования, опыт организации учебного процесса. Иностранным гостям презентуют практики крупнейших российских просветительских организаций и вузов.

Мероприятие организовано Минпросвещения России, Правительством РТ и Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история».

Фото: организаторы