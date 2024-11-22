На форуме в Казани обсудили вопросы противодействия коррупции в Татарстане

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодня в Казани на базе IT парка прошел восьмой совет общественных организаций и объединений Республики Татарстан по противодействию коррупции.

Участникам рассказали о коррупционной статистике в Татарстане, а представители общественных организаций смогли обсудить интересующие вопросы с экспертами.

«Значимость нашего форума в том, что все, о чем мы здесь говорим – фиксируется, а после, принятые здесь резолюции отправляются на рассмотрение, как возможность решения той или иной проблемы», – поделился со сцены профессор, ректор «Татарстанского института переподготовки кадров агробизнеса», заслуженный юрист РТ, председатель Совета общественных организаций и объединений Татарстана по противодействию коррупции Сергей Алексеев.

После приветственных слов началась торжественная часть мероприятие. Под гимны России и Татарстана группа кадетов внесла на сцену государственный и республиканский флаги.

«Совет стал для нас не торжественным мероприятием, а скорее рабочей площадкой. Здесь серьезные вопросы и проблемы обсуждаются открыто, по дружески, но с расчетом на то, что меры будут приниматься самые серьезные и ответственные», – выступила перед участниками форума председатель общественной палаты РТ, лауреат премии Правительства РФ в области культуры, председатель общественной организации женщин России Зиля Валеева.

Гостям рассказали о криминальной статистике по Татарстану и дали возможность высказаться.

«В Татарстане аграрная отрасль всегда была приоритетной по бюджетной поддержке, поэтому наши структуры нацелены на эффективное использование каждого бюджетного рубля», – рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ленар Гарипов.

Участники форума признаются, что вопрос коррупции в Татарстане стоит остро. Население плохо проинформировано об этой проблеме.

На форуме подняли вопросы об отлучении от госслужбы за уличение в таком преступлении и даже поговорили о смертной казни, если вскроются факты масштабной коррупционной схемы.