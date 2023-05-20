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На Форуме татарских религиозных деятелей назвали самого пожилого и самого юного делегатов
Стали известны самый старший по возрасту и самый молодой делегаты XIII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».
На пленарном заседании форума их имена назвал вице-премьер РТ, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.
«В форуме принимают участие тысяча делегатов из 77 регионов нашей страны. Самый старший делегат у нас из Чувашии 88-летний Саехзадэ хазрат Гимаев, самый молодой делегат — 17-летний Джафар хазрат Бурганов из Рязанской области», — заявил Василь Шайхразиев.
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