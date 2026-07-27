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Общество 27 июля 2026 12:19

Туристическую карту России и Китая разработают на форуме «РОСТКИ»

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На международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет с 16 по 19 августа, создадут туристическую карту с достопримечательностями двух стран. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«Будет сформирована российско-китайская туристическая брошюра с рекомендациями для посещения с российской и китайской стороны», – отметила она.

Туризм между Россией и Китаем в последние годы получил бурное развитие. Этому способствует и безвизовый режим между странами, который недавно был продлен обеими сторонами, добавила Минуллина.

#россия и китай #Туризм #Талия Минуллина
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