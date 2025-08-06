На форуме РОСТКИ пройдет благотворительный турнир по гольфу на кубок Раиса Татарстана

В гольф-клубе «Ак Барс» 17 августа пройдет благотворительный турнир по гольфу на кубок Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Это событие станет частью культурно-спортивной программы III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

Турнир стартует в 10:00 с торжественного открытия. Пройдет он на современном 18-луночном поле, созданном известным архитектором Питером Харрдином.

«Проведение турнира в рамках форума РОСТКИ неслучайно: гольф в Китае – это стремительно развивающийся и престижный вид спорта. В последние годы китайские гольфисты уверенно заявляют о себе на мировой арене», – отметили организаторы.

Так, 20-летняя Инь Жонин из Шанхая входит в мировую элиту, а 14-летний Гуань Тяньлан стал самым молодым участником крупного турнира серии Major. На Олимпиаде в Париже в 2024 году Китай занял второе место по гольфу среди мужчин и женщин. В Шанхае и на острове Хайнань регулярно проходят международные гольф-турниры.

«Проведение совместного турнира в Татарстане – это новый жест культурной близости, открытости и взаимного уважения», – подчеркнула глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

В турнире примут участие руководители и представители компаний Татарстана, а также впервые гости из Китая. Все собранные на турнире деньги пойдут на помощь Семейному дому в Казани – там бесплатно живут родители с детьми, которые проходят лечение в Детской республиканской больнице.

Также для участников форума 17 августа пройдет бесплатный мастер-класс «Гольф-клиника». В 11:00 и 14:00 можно будет попробовать свои силы в гольфе и узнать основы игры. Необходимо прийти в удобной одежде, клюшки выдадут на месте. Занятие длится около часа. Чтобы попасть на мастер-класс, нужно зарегистрироваться на сайте форума.