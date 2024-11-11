На форуме «РОСТКИ» представят китайский внедорожник премиум-класса

На II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» представят китайский внедорожник премиум-класса TANK 700, сообщает пресс-служба форума.

«Гости форума смогут пройти тест-драйв TANK 700, чтобы лично оценить его ходовые качества и комфорт», – говорится в сообщении.

На выставке также представят автомобили таких китайских брендов, как Jetour T2, SERES, Haval H9, WEY, JAECOO, с возможностью тест-драйва. К нему допускают аккредитованных участников форума, при себе необходимо иметь действующее водительское удостоверение категории «B».

II Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» пройдёт в Казани 13-15 ноября. Пленарное заседание запланировано на финальный день форума.