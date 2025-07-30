На форуме «РОСТКИ», посвященном сотрудничеству России и Китая, обсудят курс на будущее

Форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» откроется торжественной церемонией с участием высокопоставленных представителей правительственных делегаций России и Китая 18 августа в 09:00 в МВЦ «Казань Экспо» и продлится на упомянутой площадке по 19 августа включительно. Мероприятие объединит представителей федеральных министерств, руководителей региональных правительств, бизнес-сообществ, деловых объединений и общественных организаций обеих стран.

Как сообщили организаторы, в программе форума запланировано около 100 мероприятий, в том числе в деловой части состоятся сессии по десяти ключевым направлениям: международные отношения, экономика, промышленность, бизнес, молодежное предпринимательство, образование, культура, финансы, зона перекрестных культур.

Пленарное заседание III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» посвятят теме «Партнерство, проверенное временем: курс на будущее».

Значительная часть дискуссий затронет фундаментальные аспекты, влияющие на ведение предпринимательской деятельности на территории обеих стран, в том числе вопросы законодательства, налогообложения, регуляторной среды и судебной практики. Одной из основных тематик станет совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры для увеличения взаимных грузовых и пассажирских потоков между Россией и КНР.

«Татарстан укрепляет звание деловой столицы России, как его уже нарекли предприниматели разных стран. Именно сюда стекаются бизнес-потоки со всего мира, в том числе из Китайской Народной Республики. Форум «РОСТКИ» стал точкой притяжения как российских регионов, так и бизнеса из Китая – точкой, где реально подписываются контракты и заключаются новые договоры. Сегодня это самая крупная в Российской Федерации площадка, которая работает на повышение товарооборота между нашими странами», – сказала руководитель Агентства инвестразвития РТ Талия Минуллина.

Бизнесмены смогут принять участие в серии практико-ориентированных сессий, посвященных увеличению товарооборота между компаниями России и Китая, а также изучить реальные кейсы взаимодействия от деловых объединений двух стран.

Важной частью форума является международная выставка Russia China Expo с площадью экспозиции 10000 кв. м, демонстрирующая достижения и перспективные проекты двустороннего сотрудничества.

Среди ключевых событий – финал бизнес-игры «Скифская лестница», победители которой получат гранты на обучение от партнерской бизнес-платформы, а также вручение международной премии молодых лидеров БРИКС и ШОС. Эта премия отмечает вклад представителей стран в укрепление международного сотрудничества и развитие социальных инициатив.

Дополнит деловую повестку насыщенная культурная программа: гастрономические презентации, концертные выступления мастеров искусств, турниры по шахматам, гольфу, настольному теннису и древней китайской игре Вэйци, фестиваль китайского кино, а также национальный китайский праздник драконьих лодок «Китайский Сабантуй», который состоится на озере Нижний Кабан в Казани.

В 2024 году форум установил рекорд по количеству участников – более 10 тыс. представителей из 36 стран, включая делегации из 71 региона России и 27 провинций Китая. По итогам мероприятия провели 77 деловых сессий и подписали свыше 30 соглашений.

Подробнее о программе – на сайте. Бесплатная регистрация на форум – по ссылке.

Аккредитация СМИ открыта до 10 августа 2025 года.

Оператором по подготовке и проведению мероприятия выступает АНО «Дирекция международных программ».