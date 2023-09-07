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На форуме «РОСТКИ» отметили стабильное развитие сотрудничества Китая с Татарстаном
Объем торговли России и Китая с января по июль этого года составил 134 млрд долларов и вырос на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщил советник по торгово-экономическим вопросам Посольства Китая в России Юй Хунчи на открытии международного форума «РОСТКИ» в Казани.
«Последние годы под стратегическим руководством глав России и Китая наше партнерство в новую эпоху приобрело новый импульс. Китай уже 13 лет подряд является главным торговым партнером России», - заявил спикер.
Он добавил, что последние годы стабильно развивается также торгово-экономическое сотрудничество Китая с Татарстаном. Так, в прошлом году объём торговли достиг 1,6 млрд долларов США.
«В Татарстане развиты промышленность и сельское хозяйство, что создает благоприятные условия для сотрудничества предприятий в производстве бытовой техники, сборке автомобилей, торговле оборудованием», - подчеркнул Юй Хунчи.
Кроме того, все больше развивается российско-китайское инвестиционное сотрудничество, которое создало благоприятные условия для взаимодействия Татарстана и Китая.
«Мы поддерживаем китайские предприятия в расширении их инвестиций в Татарстане. Предприятия Китая активно осваивают рынки республики и вносят большой вклад в экономическое и социальное развитие региона», - отметил советник.
Он напомнил, что в 2024 году в Казани пройдет саммит БРИКС, и выразил уверенность, что мероприятие даст новый импульс развитию торгово-экономической сферы России и Китая.
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