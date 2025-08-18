На форуме РОСТКИ начала работу зона «Перекрестие культур»

На Третьем Международном форуме РОСТКИ «Россия и Китай: взаимовыгодное сотрудничество» в Казани начала работу зона «Перекрестие культур». Церемония началась с исполнения фольклорных номеров русской, татарской и китайской культур.

«Эта площадка стала мостом между культурами наших народов. Она стала крепким фундаментом не только каждой из стран, но и всей цивилизации в целом. Век глобализации привел к тому, что многие элементы нематериального наследия были утеряны. Сегодня мы вновь стараемся обратиться к своим корням, чтобы понять, как мы близки друг другу», – отметила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

На церемонии открытия выступили артисты Казанского цирка. Как раз во время их номера площадку посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Площадка «Перекрестие культур» поделена на пять направлений: огонь, вода, металл, дерево и земля. На каждой из них в течение двух дней будут проходить различные мастер-классы от игры на традиционных инструментах до чеканки монет и рисования гжелью.

«Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы стать частью диалога наших культур. Это не просто площадка для творчества, а целый мост дружбы, который объединяет наши традиции и духовные ценности», – добавила консул генерального консульства КНР в Казани Лю Сюэцзяо.

Площадка находится во втором павильоне рядом с выставкой Russia China Expo.

Видео: © Арсений Каримов / «Татар-информ»