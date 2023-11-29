На форуме «Россия» на ВДНХ Татарстан представит татарский свадебный обряд

Торжественная церемония заключения брака с элементами традиционных свадебных обрядов татарского народа пройдет 2 декабря на Международной выставке-форуме «Россия» на площадке ВДНХ в Москве. Регистрация состоится в рамках Дня Республики Татарстан.

В этот день узами брака себя свяжут уроженцы Балтасинского муниципального района: 23-летние Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимова. Молодые люди познакомились в старших классах Карадуванской гимназии. Жених в настоящее время учится в КНИТУ-КАИ по направлению «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», с 2019 года играет в Поволжской любительской хоккейной лиге. Сюмбель – магистрант кафедры «Промышленная безопасность» КНИТУ (КХТИ), параллельно работает на кафедре. В будущем она планирует поступить в аспирантуру и остаться преподавать в университете.

Будущие супруги выросли в многодетных семьях. В семье Зиятдиновых — пятеро детей, у Ибрагимовых — трое. В 2020 году Указом Президента России Владимира Путина семья Зиятдиновых была удостоена медали ордена «Родительская слава». Семья невесты относится к заслуженной трудовой династии потомственных педагогов. Родители Сюмбель работают в Книнской школе им. Б.С. Рахимова.

Родители и другие члены семьи также будут присутствовать на церемонии.

Церемония будет сопровождаться выступлением артистов Государственного ансамбля песни и танца Татарстана. Вниманию зрителей будет представлен образный рассказ о народных свадебных традициях: передаче национальных украшений от матери к дочери, смене девичьего платка на свадебный, как символа начала новой жизни невесты в статусе жены и многое другое. Гости свадьбы также увидят подготовку к свадебному обряду жениха, исполнение праздничного мужского танца, сообщает Управление ЗАГС Кабмина РТ.

Начальник управления Гульшат Нигматуллина обратила внимание на уникальность предстоящего события. «В акции “Россия соединяет сердца” принимают участие десятки субъектов Российской Федерации. Свадебные обряды организуются с элементами национально-культурных традиций, принятых у тех или иных народов, проживающих на территории нашей огромной страны. Продвижение, популяризация наших традиционных семейных ценностей – это одна из важных задач, которую наряду с органами ЗАГС решают учреждения культуры, образования, молодежной политики», – сказала она.

Гульшат Нигматуллина сообщила также, что Татарстан занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа по количеству заключенных семейных союзов. С начала года органами ЗАГС было зарегистрировано почти 22 тысячи браков. При этом по соотношению числа разводов на 1000 браков на протяжении многих лет региону удается сохранять лучший и самый низкий показатель в ПФО. Все это позволяет по праву считать Татарстан – территорией крепких и дружных семей, резюмировала она.

Напомним, 2024-й в России станет Годом семьи. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей, говорится в документе.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить проведение мероприятий Дня Татарстана на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ на самом высоком уровне. Экспозиция Татарстана представит значимые достижения в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.