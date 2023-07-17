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На форуме «Производительность 360» в Казани обсудят перспективы развития машиностроения
Перспективы развития отечественного машиностроения станут основным вопросом обсуждения на V федеральном форуме «Производительность 360», который пройдет в Казани 20-21 июля.
Лидеры машиностроительной отрасли обсудят, как бережливые технологии могут изменить положение дел в российском машиностроении и повлиять на дальнейшее развитие отрасли на этапе подготовки нового технологического рывка. Обсуждение пройдет 20 июля в рамках профильной сессии «Машиностроение: настоящее и будущее».
Участниками сессии станут ведущие российские автомобилестроительные компании, а также производители сельскохозяйственного, энергетического и другого промышленного оборудования.
По данным Федерального центра компетенций (ФЦК), эффективность инструментов бережливого производства уже оценили более 550 компаний машиностроения – участников национального проекта «Производительность труда». Суммарная выручка этих предприятий составляет без малого 1 трлн рублей.
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