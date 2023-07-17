На форуме «Производительность 360» в Казани обсудят перспективы развития машиностроения

Перспективы развития отечественного машиностроения станут основным вопросом обсуждения на V федеральном форуме «Производительность 360», который пройдет в Казани 20-21 июля.

Лидеры машиностроительной отрасли обсудят, как бережливые технологии могут изменить положение дел в российском машиностроении и повлиять на дальнейшее развитие отрасли на этапе подготовки нового технологического рывка. Обсуждение пройдет 20 июля в рамках профильной сессии «Машиностроение: настоящее и будущее».

Участниками сессии станут ведущие российские автомобилестроительные компании, а также производители сельскохозяйственного, энергетического и другого промышленного оборудования.

По данным Федерального центра компетенций (ФЦК), эффективность инструментов бережливого производства уже оценили более 550 компаний машиностроения – участников национального проекта «Производительность труда». Суммарная выручка этих предприятий составляет без малого 1 трлн рублей.

Форум «Производительность 360» – ежегодное деловое мероприятие, на котором представители российских органов власти и предприятий-лидеров построения производственных систем делятся лучшими практиками повышения производительности. V Федеральный форум пройдет в Казани 20-21 июля в IT-парке им. Рамеева. Организаторами форума выступают Минэкономразвития РФ и ФЦК при поддержке Правительства Республики Татарстан.