На форуме «Производительность 360» в Казани обсудят цифровизацию промышленности в РФ

20 июля в Казани состоится сессия «Цифровые технологии производительности». Мероприятие пройдет в рамках всероссийского форума «Производительность 360».

Участники события обсудят роль предприятий, вендоров и государства в достижении целей технологического лидерства – 2030. Им расскажут о преимущественных условиях для потребителей, разработчиков, новых возможностях платформы цифровых решений эффективность.рф.

Эксперты познакомят их с разработками отечественных вендоров ПО, с актуальными мерами поддержки и расскажут об изменениях, произошедших на платформе в течение года. Спикерами мероприятия станут директор департамента цифровых технологий Минпромторга России Владимир Дождев, гендиректор ЦТП Станислав Шаронов, ведущий разработчик и генеральный директор сервиса Glagol Максим Шлегель и замдиректора по цифровой трансформации НПП «Исток» Максим Щербаков.

Сквозной темой сессии станет трансформация подходов бизнеса к анализу потребности, подбору и внедрению цифровых решений с учетом запросов всех ключевых подразделений организации, а не только ИТ специалистов. Такой подход уже проявился как усиливающийся тренд, получивший название «Союзное потребление корпоративных технологий», и согласно исследованию Gartner уже сегодня менее 26% компаний финансируют закупки исключительно за счёт ИТ. Кроме того, согласно исследованию к 2025 году более половины заказчиков цифровых решений будут из функциональных подразделений за пределами контура ИТ.

Организаторами форума «Производительность 360» выступают Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций при поддержке правительства Республики Татарстан. Регистрация на мероприятие бесплатная. Она позволяет участникам форума посещать тематические сессии, пленарное заседание, зону «Экспо» и выбрать для визита одно из ведущих предприятий Татарстана.

Сессия организована АНО «ЦТП», оператором платформы цифровых решений эффективность.рф. Она работает в рамках национального проекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Платформа уже помогла начать цифровизацию 600 компаний России.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.