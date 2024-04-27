На форуме «ПРО-защита» в Мамадыше школьники представили свои социально значимые проекты

Фото: газета «Нократ»

В Мамадыше, на базе школы №3, прошел региональный форум «ПРО-защита», посвященный завершению 2-го этапа Международного конкурса социальных проектов в сфере здоровьесбережения «Общее дело-ПРО», в котором приняли участие добровольческие команды из Татарстана. Об этом пишет газета «Нократ».

Добровольческие команды из школ района в течение года реализовывали свои социально значимые проекты в сфере здоровьесбережения по одному из направлений — по профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании, популяризации здорового образа жизни в молодежной среде.

Команда «Районный совет „Квантум“» в прошлом году уже участвовала в этом конкурсе. Пройдя весь путь от разработки до реализации идеи, два члена команды и руководитель Эльмира Николаева стали участниками международного слета «Исходный код» в Москве, где участвовали в различных мастер-классах и образовательных мероприятиях.

Фото: газета «Нократ»

В этом году они стали наставниками и организовали презентацию своей проектной работы. Добровольческие команды 12 школ района изъявили желание участвовать в данном конкурсе, 8 команд смогли пройти весь сложный путь от создания до воплощения проектов:

«Ровесник», Таканышская СОШ;

«Совет ДОО «Дружба», Тавельская СОШ;

«Совет ДОО «Школьная страна», Кемеш-Кульская ООШ;

«Мы — сила», Зверосовхозская СОШ;

«Фортуна», Шадчинская СОШ;

«Экипаж здоровья», Зюринская СОШ;

«ДМБ», Дюсьметьевская СОШ;

Районный совет «Квантум», Дом детства и юношества.

Гостями форума стали представитель Минобрнауки РТ, заведующий сектором реализации программ внеурочной и здоровьесберегающей деятельности Альфис Халиуллин, руководитель исполкома Мамадышского района Олег Павлов, заместитель главврача по детской наркологии Степан Криницкий, директор местного Дома детства и юношества Артур Ефимов, помощник главы района, руководитель местного отделения «Движения первых» Олег Рылов и др.

Команды презентовали свои уникальные проекты. По итогам педагоги и ребята получили различные награды и совместные благодарственные письма от Министерства образования и науки РТ и Регионального отделения общественной организации «Общее Дело».