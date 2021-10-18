На форуме «ПРО Добро» в Казани составили дорожную карту воспитательной работы в СПО

В Казани завершился Всероссийский форум для студентов и преподавателей ссузов «ПРО Добро». На нем учащиеся и педагоги посещали лекции и мастер-классы по выбранным им направлениям, а итогом мероприятия стала дорожная карта развития воспитательной работы в среднем профессиональном образовании (СПО).

«Аналитические и методические материалы, подготовленные по итогам форума, станут мощной опорой в развитии студенческого самоуправления в профессиональных образовательных организациях», — отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

На участие в проектах поступило почти 2 тыс. заявок от более чем 400 образовательных организаций, но для участия были отобраны порядка 700 студентов и преподавателей из 75 регионов страны.

Образовательная программа на форуме проходила в семи направлениях для студентов и в трех направлениях для педагогических работников. В течение форума с участниками работали профессиональные федеральные тренеры. Были определены следующие проблемы студентов СПО: низкая мотивация социальной активности, отсутствие преемственности и обучения кадров, нехватка качественной молодежной инфраструктуры, низкое понимание нормативной базы деятельности студсоветов. Решать эти трудности будут посредством создания большой команды активистов, выстраивания равного диалога с руководителями и преподавателями.

Мероприятие не осталось без внимания и федеральных ведомств. Так, замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов подчеркнул особую роль офлайн-формата форума.

«Хочу поздравить вас с тем, что в такое непростое время получилось встретиться в офлайн-режиме. Это дорогого стоит. Я абсолютно уверен, что это не просто форум, это то место, где вы познакомились и обрели друзей. Только инициативная молодежь может вести за собой и реализовывать проекты. Искренне желаю, чтобы вы чувствовали и знали, что ваше мнение уважают, к вам прислушиваются, чтобы вы ассоциировали свое успешное будущее с нашей страной, а мы будем делать все для этого. Нет ничего невозможного. Все в ваших руках», — обратился к студентам и преподавателям Фаттахов.

Кроме того, во время форума прошел конкурс проектов добровольческих объединений СПО. Из 30 проектов, прошедших в финал, выбраны 3 победителя в номинациях «Эффективность», «Системность», «Продвижение». По итогам оценки экспертов лучшими признаны: «Эко-проект «Зеленый пластик», Санкт-Петербург, ГБНОУ «Дворец учащейся Молодежи Санкт-Петербурга», «Интерес студентов СПО к предпринимательству», Свердловская область, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК», «#НКнаПозитиве», Республика Саха (Якутия), ГБПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум».