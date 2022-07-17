На форуме ПФО «iВолга» Татарстан представят 110 участников

На молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» Татарстан представят 110 участников, об этом сообщает пресс-служба Полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Форум пройдет с 21 по 29 июля в Самарской области с единой сквозной темой «Единство народов России». В этом году на X юбилейный форум подано рекордное количество заявок – свыше 20,5 тыс. из 78 регионов нашей страны, а также из Луганской народной республики.

В рамках образовательной программы запланированы четыре сессии: первая направлена на проработку Soft Skills («мягких» навыков), в рамках второй и третьей – реализуется тренинговая программа смен, четвертая – предполагает проведение образовательных модулей в формате Open Space.

Кроме того, предусмотрена обширная развлекательная программа от Фестиваля реставраторов-реконструкторов до окружного DJ-феста.