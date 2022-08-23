На форуме Общественной палаты РФ в Казани обсудят роль культурного наследия в развитии со

В рамках Общественной палаты РФ «Сообщество», который пройдет 24 и 25 августа в Казани, состоится круглый стол «Духовно-нравственные ценности: сохранение и укрепление». Он будет посвящен «возможности роста и развития нравственного сознания в современной социально-культурной среде», сообщают организаторы мероприятия.

Модератором дискуссии станет председатель Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова. Она убеждена, что вопросы воспитания личности приобрели особую актуальность в последние годы.

Участники экспертной сессии «Музеи-заповедники и исторические усадьбы как драйверы развития малых территорий. Опыт, проблемы и перспективы» обсудят пути развития этой сферы культуры. Речь пойдет о роли гражданского общества, бизнеса и СМИ в развитии социокультурной среды малых городов и села.

Модератором этой сессии также будет Ирина Великанова. По ее мнению, музеи-заповедники и музеи-усадьбы относятся к числу наиболее важных объектов культурного наследия. Они становятся значимым социально-экономическим ресурсом развития регионов страны.

Великанова также добавила, что особенное внимание обращает на себя ситуация с сохранением исторических памятников на малых территориях. В апреле 2021 года Президент РФ Владимир Путин в своем послании предложил в ближайшие три года направить 24 млрд рублей на обновление культурных объектов, включая дома культуры, библиотеки и музеи в сельской местности и малых городах России.

Полная программа форума опубликована сайте Общественной палаты РФ — https://files.oprf.ru/storage/documents/programma-kazan-11082022.pdf.

Форум «Сообщество» ежегодно проводится Общественной палатой РФ начиная с 2015 года. В текущем году мероприятия форума уже состоялись в Новосибирске и Липецке, после Казани мероприятие примет Петрозаводск. Итоговый форум «Сообщество» будет организован в Москве в начале ноября.