В Казани стартовал молодежный форум «Наш Татарстан». Темой пленарной сессии стало трудоустройство молодежи на госслужбе.

«То, куда вы пришли учиться, и то, о чем мы сегодня с вами говорим, является неотъемлемой частью нашего будущего, будущего нашей республики и страны. Потому что государственная и муниципальная служба – это служение человеку и государству. Но на самом деле служение заключается не только в государственной и муниципальной службе. Где бы ты ни работал, чем бы ты ни занимался, ты все равно служишь тому делу, которое ты любишь, и делаешь все, в конечном итоге, для людей. Именно на них направлены все твои усилия, где бы ты ни работал», – обратился к студентам в зале министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Слушателям сессии, которыми стали студенты разных вузов Казани, рассказали о тех возможностях, которые есть по трудоустройству и карьерному развитию в госорганах.

«В нашей команде сегодня работают очень профессиональные, нацеленные на результат сотрудники. Всего 12 тысяч наших коллег. Средний возраст – 42–43 года. Мы считаем, это очень хороший возраст, это смесь молодости и опыта. Но, безусловно, основу государственной службы составляет управленческая команда. И управленческая команда Татарстана сегодня славится прежде всего тем, что не боится бросать вызовы и выполнять самые амбициозные проекты и решения», – рассказал руководитель департамента госслужбы и кадров при Раисе РТ Александр Белов.

Одним из главных инструментов по подготовке специалистов для государственной службы в Татарстане стал проект «Кадровый резерв». Белов призвал молодых людей ознакомиться с этой возможностью.