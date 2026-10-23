На форуме национальных СМИ в Казани пройдет мастер-класс о деловом контенте

На XI Форуме национальных СМИ в Казани 11 ноября 2026 года состоится мастер-класс «Как писать об экономике просто и нескучно. Деловой контент в новостных медиа», сообщают организаторы.

Участникам расскажут, как подать новость так, чтобы в центре был человек, а не цифра, какая информация «взлетает» на федеральном уровне, почему СМИ важно развивать партнерство, как отличить деловую новость от рекламы и за какую публикацию может грозить штраф.

Особое внимание уделят «трем углам разворота деловой информации» – полезности, эмоциональности и общественной значимости.

Мастер-класс проведет руководитель редакции «Новости недвижимости» МИА «Россия сегодня» Ольга Набатникова. Эксперт поделится личным опытом: какие новости лучше читают на сайте средства массовой информации, какие – в социальных сетях, а какие – на контентных платформах.