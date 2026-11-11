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Общество 11 ноября 2026 12:20

На форуме Национальных СМИ обсудили ИИ-инструменты в медиа

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На XI форуме Национальных СМИ в Казани прошла сессия, посвященная применению ИИ в медиа. Спикером стал руководитель ИИ-направления Дирекции производства видео МИА «Россия сегодня» Александр Петров.

«Главное умение сегодня – грамотно формулировать задачи. Даже для рядового сотрудника важно правильно ставить задачу: без четкого технического задания результат будет некачественным. Умение корректно сформулировать запрос к ИИ – одно из первых необходимых навыков», – отметил он в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас владение ИИ – один из ключевых навыков в медиа. Он может открыть большие возможности и в новых областях.

Петров представил слушателям ИИ-агентов, разработанных им самим. Они позволяют упрощать монтирование видео, генерировать субтитры, изображение, голос и выполняют многие другие задачи.

«Автоматизация рутинных процессов освобождает мозг для более важных и интересных задач. Это позволяет журналистам сосредоточиться на творчестве, анализе и глубоком погружении в тему, а не тратить время на механическую работу», – заявил Петров.

#форум национальных и региональных сми #искусственный интеллект
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