На форуме избирателей «Мой голос» в Казани обсудят голосование маломобильных групп

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев анонсировал форум избирателей «Мой голос», который состоится в полдень в брифинг-зале АО «Татмедиа».

На пресс-конференции в Едином информационном центре Андрей Кондратьев рассказал, что в Казань приехала международная миссия стран СНГ. «17 сентября они много поездили по участкам, сегодня они также с утра посетят несколько часов и в 12.00 приедут в информационный центр „Татар-информа“, и мы проведем площадку форума избирателей. Приглашаю подключиться и задать вопросы», — сказал председатель Центральной избирательной комиссии.

В форуме также примут участие представители центра общественного наблюдения, представитель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, Уполномоченный по правам человека РТ Сария Сабурская.

«Мы очень хотим подробно обсудить вопрос по голосованию маломобильных групп. Все участники поделятся впечатлениями и итогами первого выборного дня», — отметил Кондратьев.

Сессия «Выборы-2021: открытость, гласность, безопасность» форума «Мой голос» будет транслироваться в официальном аккаунте ЦИК Республики Татарстан в YouTube. Начало в 12.00.