На форуме «iВолга» молодежь Татарстана выиграла гранты на сумму почти 1,7 млн рублей

Гранты на сумму 1 680 000 рублей выиграли трое участников делегации Татарстана на форуме ПФО «iВолга». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В конкурсе проектов Фонда гражданского общества ПФО «iВолга» победила Дая Бакирова. Она получила грант в размере 908 тыс. рублей на свой проект «Окружной фестиваль популяризации науки «Наука молодых». Проект также является победителем конкурса грантов для физических лиц Министерства по делам молодежи РТ 2023.

Кроме того, два проекта из Татарстана стали победителями конкурса грантов для физических лиц «Росмолодежь.Гранты». Проект «Поэтри» от Камили Юнусовой получил грант в размере 335 тыс. рублей. Проект нацелен на развитие поэтического искусства среди молодежи. Еще одним проектом-победителем стала инициатива Элизабет Абрамовой «Ох, цифровая гигиена». Она выиграла грант в размере около 335 тыс. рублей. Идея заключается в проведении классного часа, посвященного повышению осведомленности молодежи о правильном использовании цифровых технологий и предотвращении негативных последствий в сети. Всего на конкурс было подано порядка 300 заявок.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков отметил, что делегация Татарстана на достойном уровне показала себя на форуме. «Мы были самой многочисленной делегацией, и наша молодежь участвовала во всех конкурсах и активностях. По возвращению с форума еще раз обсудим с ребятами все предложенные проекты и лучшие будем реализовывать совместно», – сказал Садыков.

Молодежный форум «iВолга-2023» проходил с 21 по 29 июля в Самарской области. Гостями события стали 2 тыс. участников из 88 регионов страны, в том числе из четырех новых субъектов Федерации. Основной темой программы форума в 2023 году стала «Организация событий». Программа форума прошла по восьми образовательным сменам и трем специальным направлениям.

Татарстан на форуме представляли 112 человек от 14 до 35 лет из разных муниципальных образований. Республика впервые провела на форуме свою собственную смену, посвященную государственной молодежной политике под названием «Флагманы молодежи».

На территории форума работал шатер Татарстана, где проводились разные мастер-классы и активности. Ежедневно шатер посещали более тысячи человек.

На форуме «iВолга» представители Татарстана стали победителями и призерами еще в нескольких конкурсах.