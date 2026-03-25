На форуме «ЕР» предложили ввести в школах занятия по информационной безопасности

В школах России необходимо ввести уроки по информационной безопасности в рамках предмета основы безопасности и защиты Родины. С таким предложением на форуме «Есть результат!», где выдвигали инициативы для новой народной программы «Единой России», выступил член Генерального совета партии, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

«Мы видим рост подростковой преступности. В связи с этим мы предлагаем на уроках ОБЗР практические занятия по информационной безопасности. К этому можно привлекать участников СВО, у которых есть компетенции, чтобы внести большой вклад в развитие темы», – заявил он.

Партийный функционер убежден, что информационная война идет постоянно. По его словам, враги страны пытаются воздействовать на молодежь через социальные сети: заставляют совершать преступления, участвовать в террористических операциях и так далее. Необходимо находить этому противодействие, подчеркнул Чинцов.