На форуме «Единой России» обсудили дальнейшее развитие здравоохранения

На окружном отчетно-программном форуме «Единой России» «Есть результат!», который состоялся в Санкт-Петербурге с участием Председателя партии Дмитрия Медведева, представили инициативы по дальнейшему развитию сферы здравоохранения. Об этом сообщается на сайте партии.

В их числе – создание национальной цифровой платформы «Здоровье» и единой карты пациента, развитие дистанционного мониторинга с передачей данных врачам, а также обеспечение детей, в том числе с диабетом, системами непрерывного контроля состояния здоровья.

Предлагается системно обновить инфраструктуру здравоохранения – продолжить строительство и капремонт поликлиник, больниц и ФАПов, усиливать взаимодействие с муниципалитетами для повышения транспортной доступности медпомощи.

Отдельные направления: развитие мобильной медицины, усиление профилактики, диспансерного наблюдения и контроля хронических заболеваний, расширение специализированной помощи и реабилитации, обучение граждан первой помощи, а также поддержка отечественной фармацевтики и биотехнологий, ускорение внедрения медицинских технологий и создание центров семейного здоровья.

В числе приоритетов – развитие системы здравоохранения в новых регионах: построить до 2030 года более 300 новых амбулаторий, ФАПов и поликлиник, а также отремонтировать более 250 действующих медицинских объектов.

Как рассказал координатор направления «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей» Народной программы партии, Герой РФ Владимир Сайбель, на круглом столе «Надежный тыл: комплексная поддержка Героев СВО и их семей» поступило предложение обеспечить приоритетное психологическое консультирование участникам СВО и членам их семей на всех этапах оказания медпомощи, а также оперативно проводить диспансеризацию вернувшихся военнослужащих для выявления возможных скрытых проблем.

Кроме того, в новую Народную программу внесли предложения по развитию медицины будущего. Предлагается формировать долгосрочный спрос на инновационные медицинские технологии и создавать условия, чтобы перспективные медицинские технологии быстрее доходили от лабораторий и научных команд до больниц и пациентов.

Еще одно предложение – развивать систему реабилитации и сопровождения пациентов после установки высокотехнологичных медизделий. Кроме того, предлагается задействовать социально ориентированные НКО в помощи пациентам и их семьям, особенно там, где требуется длительное сопровождение и использовать лучшие решения по организации помощи населению и предупреждению заболеваний.

Сегодня в России уже выстроена одна из самых эффективных в мире систем защиты здоровья детей – это результат совместной работы с Правительством, заявил Дмитрий Медведев.

«Мы провели масштабное обновление первичного звена здравоохранения. Построено около 6,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. Капитально отремонтировано почти 8 тыс. медицинских объектов. Они оснащены самым современным оборудованием. Более 40 тыс. единиц поставлено только за прошлый год. При этом большая часть обновленной техники – отечественная», – отметил он.

Кроме того, партия поддержала и расширила программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Модернизируется парк скорой помощи – в регионы поступило более 13 тыс. новых спецавтомобилей.

«Единая Россия» добилась легализации онлайн-продажи безрецептурных лекарств и внедрения телемедицины, электронные рецепты и больничные стали нормой.

«Партия на законодательном уровне закрепила ежегодную диспансеризацию для людей старше 40 лет и добилась включения профосмотров в систему ОМС, сделала их бесплатными», – напомнил Медведев.

При поддержке партии запущены разработки инновационных препаратов, не имеющих аналогов в мире.

«Мы не имеем права зависеть от чужих поставок. Нам нужны собственные лекарства и медицинское оборудование», – заявил Председатель «Единой России».

Он добавил, что в новой Народной программе должны быть инициативы и по заботе о благополучии и здоровье пожилых людей.

«Единая Россия» и Правительство вместе работают над развитием сферы здравоохранения в стране, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Единая Россия» является надежным союзником и партнером Правительства. Мы вместе работаем над решением задач, которые поставлены нашим Президентом. И, главное, над той основной целью, о которой в начале своего выступления сказал Дмитрий Анатольевич: сохранение здоровья, поддержка семьи, повышение, благополучия граждан», – сказала она.

В числе наиболее актуальных задач для партии и Кабмина она назвала повышение доступности медицинской помощи, развитие высоких технологий и профилактику здорового долголетия️; расширение сети протезно-ортопедических предприятий; выстраивание системы комплексной реабилитации и абилитации; перевод всех профильных учреждений на новые стандарты комплексной реабилитации.

Вице-премьер особо подчеркнула, что цели и задачи действующей народной программы полностью соответствуют национальным проектам. Среди достижений она выделила: 126 тыс. беременных женщин получают единое пособие в РФ на текущий момент, а также родители более 9,2 млн детей; размер пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения в среднем увеличен до 96 тыс. рублей; показатель бедности в России за четыре года снизился в 1,5 раза; число многодетных семей в России с 2019 года выросло в 1,5 раза, сегодня их почти 2,9 млн; специализированную, а также высокотехнологичную медпомощь получили почти 40 млн граждан РФ в 2025 году, в их числе и участники СВО; время диагностики ряда инфекций сократилось в России с 1,5 часа до 30 минут за счет создания новых экспресс-тестов; системная работа по продвижению многодетности в России продолжится до 2030 года.

В Татарстане результатом народной программы в 2021-2025 годах стало строительство почти 300 ФАПов, амбулаторий и поликлиник, капремонт свыше 830 организаций первичного звена, особенно в сельской местности, автопарк машин скорой помощи обновился на 260 единиц, снижается количество жалоб на качество медицинской помощи. Работают программы по решению проблемы кадров. В частности, по программе «Земский доктор (фельдшер) удалось привлечь почти 700 специалистов.

«Единая Россия» принимает активное участие в строительстве новых и модернизации старых социальных объектов в сфере здравоохранения, отмечал ранее депутат Госдумы Илья Вольфсон.

«Я хочу отдельно поблагодарить Президента России, который поддержал инициативу «Единой России» с народной программой, и, конечно же, Раиса Татарстана за ее поддержку в нашей республике. <...> Мы можем видеть, что в каждом районе открываются современные поликлиники, ФАПы, реконструируются больницы. Мы активно принимаем участие в продвижении этой программы на федеральном уровне», – перечислил депутат.

Илья Вольфсон напомнил о государственных программах, предоставляющих медицинским работникам единовременные выплаты при переезде на работу в сельскую местность или малые города.

«Мы все понимаем, что лечат не стены, а люди в больницах, поэтому были приняты программы «Земский доктор», «Земский фельдшер». Конкретные результаты уже есть. Вместе с этими улучшениями мы видим и недостатки, которые еще присутствуют, – отсутствие узких специалистов на местах, необходимость замены и модернизации оборудования. Партия «Единая Россия» отличается тем, что мы не замалчиваем эти вещи, а принимаем как наказы в работу. И будем вместе работать, чтобы наши жители получали качественную, квалифицированную медицинскую помощь», – пояснил он.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведет аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям. Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов – это новый подход в ее работе. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, – Народную программу на пять лет.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.