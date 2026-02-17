На форуме будущих технологий в Москве обсудят развитие биоэкономики

Форум будущих технологий – 2026 пройдет 25–26 февраля в Центре международной торговли в Москве. Основная тема мероприятия — «Биоэкономика для человека». Полная деловая программа опубликована на официальном сайте форума.

Запланировано более 30 тематических сессий и панельных дискуссий с участием свыше 100 экспертов. Первый вице-премьер, сопредседатель оргкомитета форума Денис Мантуров отметил, что площадка позволяет экспертам, ученым и предпринимателям совместно с представителями государства находить решения для развития проектов. Он подчеркнул, что Россия обладает значительным научным и технологическим потенциалом, и к 2030 году планируется удвоить объемы производства в отраслях, связанных с биоэкономикой.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил о старте в этом году нацпроекта «Биоэкономика», одного из самых наукоемких в сфере технологического лидерства. По его словам, на форуме будут представлены передовые разработки в области генетики, биологии и природоподобных технологий. Чернышенко также привел слова президента Владимира Путина, назвавшего биоэкономику важнейшей темой с точки зрения качества глобального роста.

Деловая программа форума разделена на четыре тематических блока: «Технологии: биоэволюция», «Человек: новая среда обитания», «Отрасли: устойчивое развитие» и «Экосистема: стратегия общества». Участники обсудят применение искусственного интеллекта в фармацевтике, медицине и агропромышленном комплексе, вопросы продовольственной безопасности, использование возобновляемых энергоресурсов, а также нормативно-правовое регулирование в сфере биоэкономики.

В рамках форума также состоится подведение итогов конкурса грантов Российского научного фонда, посвященного памяти выдающегося ученого Евгения Велихова.

Организаторами форума выступают фонд «Росконгресс», правительство РФ, Минпромторг, НИЦ «Курчатовский институт», Российская академия наук, Российский научный фонд и Российский квантовый центр.