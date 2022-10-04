На форуме «100% Татарстан» пройдут 80 онлайн-сессий по строительству и благоустройству

На цифровой площадке «100% Татарстан» пройдет ежегодный онлайн-форум, на котором покажут 80 различных сессий, посвященных благоустройству региона и строительной области в целом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«У нас 80 единиц разных онлайн-мероприятий, сессий, дискуссий и всевозможных экскурсий, посвященных возрождению старого фонда, освоению новых территорий, городскому планированию, промышленному строительству, ЖКХ и многим другим вопросам строительной области», — рассказала Минуллина.

Руководитель АИР РТ добавила, что очень важно создавать мероприятия, с помощью которых жители республики смогут узнавать, на какие цели идут налоги граждан и чем конкретно занимаются профильные ведомства.

Форум «100% Татарстан» пройдет с 6 по 7 октября. В этом году его темой станет строительство и благоустройство территорий. Проект позволит экспертам и зрителям обсудить актуальные вопросы по различным темам в формате диалога.