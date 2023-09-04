На форум «РОСТКИ» в Казани зарегистрировалось более 50 регионов и 20 стран

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Участие в российско-китайском форуме «РОСТКИ», который пройдет в Казани 7–8 сентября, планируют принять более 50 регионов РФ и 20 стран. Об этом в интервью РИА Новости рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Среди зарубежных стран она назвала Сингапур, Турцию, Венгрию, Индию, Камерун, Марокко, Иран, Белоруссию, ЮАР и ряд других.

Ожидается и большая делегация от КНР. В нее войдут представители провинций и городов КНР, крупных промышленных корпораций и бизнеса. Планируется и участие российско-китайских деловых объединений, к примеру совета по развитию международной торговли, союза промышленников, исследовательского центра цифровой экономики.

Помимо регионов, в мероприятии примут участие представители органов власти России, в том числе Совета Федерации и министерств, промышленности и бизнеса, а также эксперты.

Бизнес-форум пройдет в столице Татарстана 7-8 сентября на территории «Казань Экспо». Мероприятие будет тестовым, отметила Минуллина. «В дальнейшем, если этот проект будут поддерживать, в том числе и власти, можно площадку развивать, организовать под неё еще много проектов, например, торговые ярмарки для населения, выступления невероятно зрелищного китайского цирка, музыкальные фестивали и многое другое. В перспективе это даст толчок и работе всего нашего гостинично-ресторанного бизнеса. Пока мы начинаем с промышленности», — отметила она.