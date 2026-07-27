На форум РОСТКИ пригласили почти 200 компаний из Китая

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет с 16 по 19 августа в Казани, были приглашены почти 200 компаний из различных провинций Китая. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

«Когда меня спрашивают, где можно найти самых надежных партнеров для бизнеса, я всегда отвечаю, что на форуме РОСТКИ. В этом году мы пригласили почти 200 компаний из разных провинций Китая», – отметил он.

По его словам, интерес китайского бизнеса к российскому рынку постоянно растет. А Татарстан стал одним из самых привлекательных регионов для предпринимателей из Китая.