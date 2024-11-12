На форум «Ребус» в Казани съедутся участники из 23 стран

Международный форум «Ребус» пройдет в Казани параллельно с российско-китайским форумом «РОСТКИ» 14 и 15 ноября. Об этом сказала помощник Раиса РТ Олеся Балтусова на брифинге в Кабмине Татарстана.

«В этом году форум пройдет в международном формате. Его участники — это представители 23 стран: Китая, Саудовской Аравии, Бразилии, Катара. Будут представители 60 субъектов РФ», — уточнила она.

Тема форума звучит как «Агломерации: Опыт. Возможности. Вызовы», запланированы 17 сессий. 14 ноября состоится пленарное заседание.

Для участия в «Ребусе» уже зарегистрировались 1,2 тысячи человек.

«Агломерационные процессы являются неизбежными. Это не просто тренд или дань моде. Это естественное развитие территорий в нашей стране и за рубежом. Не случайно этому уделяется большое внимание», — отметил замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Владимир Кудряшев.