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На форум РЕБУС 2024 в Казань в июле съедутся эксперты из более чем 15 стран мира
В Казани 10 и 11 июля пройдет II Международный форум РЕБУС 2024 «Агломерации: Опыт. Возможности. Вызовы», который соберет ведущих экспертов, представителей органов власти, бизнеса и научного сообщества для обсуждения актуальных вопросов агломерационного развития. Об этом сообщают организаторы.
Мероприятие пройдет в МВЦ «Казань Экспо». В столице республики приедут 450 спикеров и экспертов из более чем 15 стран, включая участников из СНГ и БРИКС+. Всего в форуме примет участие свыше 3 тыс. гостей.
«Устойчивое развитие территорий невозможно без эффективного сотрудничества между регионами, которое создает надежную основу для инноваций и новых возможностей развития наших агломераций. Именно эти вопросы мы обсудим на II Международном форуме РЕБУС 2024. На площадке проанализируют лучшие практики и кейсы как в России, так и в странах СНГ и БРИКС, а также разработают методические рекомендации по их внедрению для развития городских и региональных агломераций», — отмечает Раис РТ Рустам Минниханов.
В рамках форума состоится федеральный конкурс в сфере градостроительства и мастер-планирования «РЕБУС». Будут определены победители в трех номинациях: «Лучший мастер-план развития агломерации», «Лучшее внедрение мастер-плана развития агломерации» и «Лучшее решение в рамках реализации мастер-плана развития города».
На специализированной выставке будут представлены лучшие мировые и российские практики в области градостроительства.
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